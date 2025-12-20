Sondaggio-Ipsos, effetto-Atreju? Schlein e Conte "cancellati", vola FdI

Insomma, numeri alla mano, il sondaggio realizzato per il Corriere della Sera vede l'indice di apprezzamento (la percentuale di valutazioni positive su chi si esprime, esclusi i non sa) dell'esecutivo salire di due punti, collocandosi al 42 e recuperando il piccolo decremento segnalato il mese scorso. Simile l’andamento dell’apprezzamento della presidente Meloni, che cresce di un punto (a quota 43), avvicinandosi al dato di due mesi fa.

Buone notizie per Fratelli d'Italia. Dopo la festa dei giovani di FdI, ecco che il primo sondaggio mostra un segno +. La rilevazione Ipsos vede il partito di Giorgia Meloni collocarsi al 28,4 per cento (+0,4%). Come Fdi all'interno del centrodestra cresce anche Forza Italia all’8,3% (-0,3%), mentre la Lega perde qualche decimale: oggi è stimata all’8,1 per cento, con un calo dello 0,8%. Nel centrosinistra invece si registrano diversi cali. In particolare il Pd si piazza al 21,3 per cento (-0,3%), il Movimento 5 Stelle rimane invece stabile al 13,5% e AVS al 6,1% (-0,2%).

Non si può dire lo stesso tra le forze all'opposizione. Giuseppe Conte segna un calo apprezzabile, di tre punti, passando da un indice di gradimento di 27 all’attuale 24. In questo caso pesano probabilmente sia il manifesto sostegno a Trump, estensore a suo parere dell’unico piano percorribile per il conflitto ucraino, sia la recente presa di distanza, alla festa di Atreju, dall’alleanza del Campo largo. Anche Elly Schlein scende di un punto. Complice, con ogni probabilità, la figuraccia sulla festa FdI che ha visto la sua assenza.