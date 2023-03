"Loretta Goggi" su tutte le furie: "Una grandissima put***"

18 marzo 2023 a

Loretta Goggi imita la Regina Elisabetta. Accade a Benedetta Primavera, lo show in onda su Rai 1 venerdì 17 marzo. Intervistata da Luca Bizzarri, la conduttrice si mette nei panni della sovrana e commenta "Spare", il libro di Harry uscito recentemente e oggetto di parecchie critiche. "Ha suscitato tante polemiche il libro di suo nipote. Lei cosa ne pensa?", chiede Bizzarri.

Immediata l'ironia della Goggi: "Ho letto con molta attenzione ogni singola parola del 'book' del mio piccolo Harry. Se devo cercare nelle profondità del mio cuore come descrivere questo libro, mi viene da dire che è veramente, ma veramente… una grandissima put***ata!

"Ma nooo - replica il comico - Nel libro Harry ha parlato così bene di lei, signora regina". Ma niente, la finta Regina non ne vuole sapere: "Ma Harry scrive un sacco di boiate. Cosa faresti tu se un nipote sudato e con la puzza di cavallo addosso, ti volesse abbracciare? Era un’arma chimica per me". Tante le risate in studio con la Goggi che riesce ancora una volta a fare centro e tenere incollati i telespettatori. "Erano tredici anni che non cantavo", ha confessato ricordando la svolta arrivata con la nuovissima trasmissione da lei condotta.