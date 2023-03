Belve, colpo di Francesca Fagnani all'ultima puntata: trema la Rai

18 marzo 2023 a

a

a

Di Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai 2 e ora in prima serata, si continua a parlare senza soluzione di continuità. Non solo perché le interviste sono oggettivamente belle, graffianti, appassionanti. Ma perché in quello studio, anche se il format è registrato, accade di tutto. E quel che accade determina polemiche che si fanno sentire a lungo.

Si pensi, in tempi recentissimi, per esempio alla vicenda legata a Heather Parisi: al termine dell'intervista concessa alla Fagnani, ecco che è stata fermata negli studio dall'ufficiale giudiziario, chiamato dall'agente televisivo Lucio Presta. Già, Presta aveva vinto una causa contro la ballerina e lei non lo aveva mai pagato. Dunque, ha agito con le cattive: Heather Parisi ha firmato un assegno direttamente nei camerini e, per ovvie ragioni, la vicenda ha fatto discutere.

"Perché lo sta facendo". Heather Parisi, un drammatico attacco alla figlia

E ancora, si pensi all'intervista concessa qualche tempo fa da Ignazio La Russa, che con la franchezza che lo contraddistingue non si è certo risparmiato nel confronto con la Fagnani. Morale? Attacchi e critiche violente, e a senso unico, da parte della sinistra.

Bene, tutto questo per dire che ora, all'orizzonte, si staglia una nuova intervista che, siamo pronti a scommetterci, farà a lungo discutere: martedì 21 marzo, a Belve, ecco che ci sarà niente meno che Ornella Vanoni. Un colpo ad effetto per salutare il pubblico, quello messo a centro dalla Fagnani. Intervista che si preannuncia imperdibile: l'inossidabile Ornella Vanoni, infatti, è una che dice sempre quel che pensa. Costi quel che costi. Insomma, il caso è assicurato...