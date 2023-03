Loretta Goggi, "io nuda?": impensabile in prima serata, senza precedenti in Rai

Claudio Brigliadori 19 marzo 2023 a

a

a

La Benedetta Primavera di Loretta Goggi dev’essere veramente benedetta, se la conduttrice riesce a domare due fiere televisive come Morgan e Amanda Lear. La seconda puntata dello show di Rai 1 che ha rivisto il ritorno alla conduzione di una delle più talentose donne dello spettacolo italiano.

Al vulcanico Marco Castoldi, vero nome all’anagrafe dell’attuale consigliere del Ministero della Cultura (con burrascoso rapporto di amore e odio con Vittorio Sgarbi) viene affidata la cover di Maledetta primavera, iconico successo di Loretta che non a caso dà il nome al programma. Morgan esegue e alla fine mima il più classico dei gesti rock, quello di sfasciare la chitarrina. Il siparietto si chiude con una risata generale: non male per chi poteva immaginare, considerato il temperamento e l'imprevidibilità del fondatore dei Bluvertigo, una scena alla Blanco vista all’ultimo Festival di Sanremo.

Chitarra fatta a pezzi in diretta? Il "raptus" di Morgan in tv

«È veramente una faticaccia preparare lo show e poi, diciamoci la verità, io ho una certa età», aveva confessato ad Alberto Matano la Goggi: «C’è l’amore, c’è la voglia di fare, ma è pesante”. Comprensibile, ma in studio la faticaccia non si nota e anzi si avverte un certo divertimento, percepibile anche a casa. Come quando arriva la divina Amanda Lear, che prova a mettere in imbarazzo la padrona di casa in ardito abito da sera. «Ma sei nuda sotto? È tutto trasparente», la stuzzica. «Ma stai scherzando? Ho sotto il mio body». «È tutto trasparente però... Questo è un programma per famiglie e»”, la rimbrotta simpaticamente Amanda. «Famiglie attempate però, come lo sono io». Gioco, partita, incontro.