Cruciani, l'attivista provoca e lui lo sbrana: "Teppismo puro"

Anche a Zona Bianca si è tornati a parlare degli attivisti di Ultima generazione dopo l'ultima protesta andata in scena a Firenze, con tanto di inseguimento da parte del sindaco Dario Nardella, intervenuto per evitare l'imbrattamento di un edificio con la vernice. Ospite del talk di Giuseppe Brindisi su Rete 4 Luca Trivellone, attivista di Ultima Generazione, che ha avuto un confronto piuttosto animato con Giuseppe Cruciani sulla legittimità di questo tipo di protesta.

"Questi signori qui non sono di Ultima Generazione, ma sono di Ultima disperazione. E' teppismo allo stato puro. Non rappresentano l'umanità, non sono i depositari della verità. Lei rappresenta il suo movimento, non coloro che sono stati colpiti dal cambiamento climatico", ha detto il giornalista. E l'attivista ha risposto: "Noi rappresentiamo la speranza delle future generazioni, che un futuro non ce l'hanno secondo i dati della comunità scientifica internazionale, i dati non sono nostri".

"Ma fosse anche così, lei non rappresenta il mondo colpito dalla siccità, lei rappresenta se stesso e al massimo la sua organizzazione. Questo lo deve capire, sennò sembra che gli altri sono gli imbecilli e che la verità viene solo da voi", ha chiosato Cruciani.