Claudio Lippi, disastroso scivolone: "Non è un primate", l'insulto al brasiliano

Una gaffe che ha fatto parecchio discutere quella di cui si è reso protagonista Claudio Lippi a Da noi a ruota libera su Rai 1. Cos'è successo di preciso? Durante l’intervista, il conduttore ha notato un ragazzo di colore fra il pubblico e ha voluto parlargli per chiedergli dei suoi folti capelli ricci. Poi ha detto: “Ma è fantastico, è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nell’atto umano, cioè è un essere umano, non è un primate”. La Fialdini, un po' a disagio, ha cercato di andare avanti con la trasmissione e cambiare argomento.

Questa è stata la seconda gaffe della giornata di domenica su Rai 1. Poco prima, a Domenica In, protagonista di un triste scivolone è stato Vittorio Sgarbi. Il critico ha raccontato un aneddoto che gli sarebbe stato narrato da una sua assistente. Un aneddoto secondo cui le ragazze nate nel 2000 "sono tutte tr**e". Subito si è scatenata una valanga di critiche contro il sottosegretario alla Cultura, accusato di sessismo. E le scuse del critico d'arte, arrivate solo in un secondo momento, non sarebbero bastate a cancellare quel momento. I social, insomma, non hanno perdonato. Parecchie critiche sono piovute anche contro Lippi, accusato invece di razzismo.