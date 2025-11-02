Da noi a Ruota Libera, Fialdini seduta: "In imbarazzo"

"Oggi sono costretta a condurre così“: Francesca Fialdini lo ha detto a Da noi a Ruota Libera mentre era seduta su una poltrona a forma di trono, col piede appoggiato su un pouf. “Come sapete ho avuto un infortunio al piede, oggi faccio così: la regina seduta sul trono”, ha detto riferendosi all'incidente a Ballando con le stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1, a cui lei partecipa come concorrente.

Facendo riferimento alla sua condizione, poi, la Fialdini ha aggiunto. "Devo dire la verità: mi fa sentire anche un po’ in imbarazzo, però grazie all’aiuto e all’affetto dei miei collaboratori sono trattata come una regina”. Purtroppo oggi la conduttrice non è riuscita nemmeno ad accogliere i suoi ospiti in studio. In ogni caso, non si è fermata. E nonostante l'infortunio ha deciso comunque di condurre la puntata.