Maria De Filippi e De Martino, "l'hai capito?": gelo a Rai 2

Roberto Tortora 21 marzo 2023 a

a

a

A Stasera Tutto È Possibile le gag e le imitazioni sono di casa. Tra quelle di maggior successo dello show di Rai2 c’è n’è una che riguarda un personaggio… della concorrenza, cioè Canale 5 e si tratta di Maria De Filippi, imitata magistralmente da Vincenzo de Lucia. Il comico ha ovviamente preso di mira il conduttore, Stefano De Martino, uno dei prodotti eccellenti dell’academy di Amici: “Ciao Stefanino, come va? Sono molto contenta di vederti”, ha esordito De Lucia, che ha poi finto di scorgere Gemma Galgani tra il pubblico e l’ha salutata: “Ciao cara”. Rivolgendosi, poi, di nuovo a Stefano: “Qui non siamo a Uomini e Donne”. Il marito di Belen Rodriguez ha continuato a reggere il gioco alla finta Maria.

Maria De Filippi si getta a terra, caos a Uomini e Donne: scene mai viste

Stefano - "Finalmente hai capito che non siamo a Uomini e Donne, non siamo ad Amici e non siamo a C’è posta per te”.

Maria - “Quindi siamo su Rai2, tu sei il conduttore di questo programma e resti in Rai, non vieni dall’altra parte perché sei bravo, capace e pieno di qualità”.

Stefano - “Ah, ti sei rassegnata a questa cosa?”

Maria - “Ti ho lanciato io, ma quando ti ho lanciato eri un ragazzo, ora sei un uomo e diventerai vecchio in questa azienda”.

Maria De Filippi "ha un segreto": la soffiata che annienta la Rai, ora tutto torna...

Da questo siparietto emerge, dunque, una verità che lega indissolubilmente Stefano Di Martino a mamma Rai. Così, simbolicamente, la finta De Filippi ha preso un nastro, ha legato Stefano dicendo che ciò rappresentava il cordone ombelicale che li legava l’uno all’altra, e alla fine ha tagliato il cordone, dichiarando Stefano finalmente libero. E ha concluso: “Tu rimani pure di qua, io torno di là che ho tante cose da fare, anche in prima serata”. La gag si è conclusa con una telefonata a Francesco Paolantoni con la proposta di passare a Mediaset, cantando “Ciao sono io, Francesco mio, pensavo a te…”. Risate e applausi in studio, prima di svestire i panni di Maria De Filippi e calarsi in quelli di Federica Sciarelli, che subito ha scambiato Stefano Di Martino per un avvocato. Bravo, bene, bis.