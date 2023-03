Verissimo, Costanza Caracciolo ferma la Toffanin: "Silvia, basta"

25 marzo 2023 a

a

a

“Ormai sono sei anni, però in sei anni avete fatto già due bambine, quindi siete andati veloci”, Silvia Toffanin lo ha detto alla sua ospite a Verissimo, Costanza Caracciolo, riferendosi alla sua vita matrimoniale con Bobo Vieri. Ma l'ex velina l'ha subito fermata dicendo: "Silvia, basta. Non è perché sono seduta qua… Noi stiamo benissimo così, abbiamo trovato il nostro equilibrio con le nostre bambine, quindi non ci sono in progetto altri bambini".

"Ora non ha più il super potere": Cristina Scuccia, ecco chi la stronca

La Caracciolo, insomma, ha prevenuto la conduttrice anticipando la risposta a una domanda che pensava sarebbe arrivata. La Toffanin, colta di sorpresa, ha replicato dicendo che non voleva chiederle di parlare di quell’argomento in particolare. Costanza, però, ha ribadito che ha voluto precisare di non volere più figli per fermare subito le speculazioni di chi sostiene che lei voglia un altro bambino e stia cercando di convincere il marito.

"Presidente, devi farlo...": Pio e Amedeo in ginocchio davanti a Pier Silvio Berlusconi

La conduttrice, allora, ha sviato la conversazione ed è tornata a chiederle del matrimonio con Bobo e delle loro due bambine, Stella e Isabel. A quanto pare, le cose tra loro sembrerebbero andare a gonfie vele. "Le cose vanno bene, anche meglio di prima - ha raccontato l'ex velina -. Perché noi abbiamo fatto tutto al contrario: abbiamo fatto tutto di fretta, abbiamo fatto subito una figlia, ci siamo sposati e poi abbiamo fatto crescere la nostra storia". Nonostante il forte legame, però, non mancano le discussioni: "Quando litighiamo non parliamo per due, tre giorni. Poi però passa”.