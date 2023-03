Isola dei Famosi, Cristina Scuccia massacrata: la frase che scatena l'odio

27 marzo 2023 a

Mancano pochi giorni all'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. E tra le protagoniste più attese per certo c'è Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina che si era fatta conoscere a The Voice e che ora ha abbandonato gli ordini per dedicarsi al mondo dello spettacolo. Una decisione che ha suscitato anche qualche polemica.

Ma tant'è, Cristina Scuccia pochi giorni fa ha postato un video del suo ultimo brano in cui si mostra mentre balla insieme a due uomini. E sono fioccate le critiche: c'era chi puntava il dito per i suoi atteggiamenti, considerati troppo provocatori e sensuali per il suo passato, che però è... il passato, appunto.

Dunque, polemica anche per quanto detto prima di partire per l'Isola. Quando le hanno fatto notare che dovrà affrontare lunghi periodi di digiuno in Honduras, ha fatto sapere che la circostanza non la preoccupa molto, poiché ha già preso parte a missioni umanitarie in diversi paesi del terzo mondo. Le parole della Scuccia sono state riportate da Deianira Marzano, che la ha attaccata in modo aspro: "Va all'Isola e dichiara che lei non patisce la fame perché è abituata quando faceva le missioni". E il paragone tra un reality e le missioni nel terzo mondo, al solito, ha scatenato gli haters: "Ma come puoi paragonare la fame dei paesi del Terzo Mondo con un reality, abbi almeno la misericordia di non mettere queste cose in mezzo, nel rispetto dei cristiani", la hanno attaccata sui social. Molti i commenti di questo tipo. E insomma, la polemica all'Isola dei Famosi, con Cristina Scuccia, incredibilmente pare assicurata.