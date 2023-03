Gerry Scotti "furioso dietro le quinte". Gola profonda a Striscia

28 marzo 2023 a

I milioni di fan di Gerry Scotti lo hanno ribattezzato "Zio Gerry" per sottolinearne il carattere affabile e rassicurante. Il re dei quiz di Mediaset è "uno di famiglia", da decenni, nella migliore e più affettuosa accezione possibile. Ma il conduttore di Striscia la notizia, in certi casi, diventa una belva. Parola di Michelle Hunziker, sua straordinaria partner dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci.

In ossequio alla regola delle "staffette", il presentatore pavese e la showgirl svizzera torneranno a spalleggiarsi dietro al bancone di Striscia tra poco meno di una settimana, a partire da lunedì 3 aprile. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l'ex signora Ramazzotti ha voluto regalare ai telespettatori un ritratto "non autorizzato" di Scotti, per così dire.

"Gerry non sopporta il rumore - rivela la Hunziker -. Se qualcuno chiacchiera al telefono dietro le quinte mentre deve concentrarsi o se la musica è troppo alta, lui che è sempre gentile e cordiale con tutti, si irrita". Nell'arco di ben 35 edizioni, la coppia formata da Scotti e Hunziker è diventata il simbolo della più longeva trasmissione di Cologno Monzese alla pari del tandem Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ed è forse questo il maggior riconoscimento dei loro meriti. Tra loro, mai uno screzio, mai una litigata. "Mai, è impossibile. Abbiamo fatto il militare insieme a Paperissima. Nulla ci può scalfire". Meglio spegnere i telefonini o la radio, però.