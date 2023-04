Non è l'Arena, Ruby Rubacuori da Giletti: "Pronta a farlo", tam-tam impazzito

01 aprile 2023 a

Continuerà a occuparsi del boss mafioso Messina Denaro Massimo Giletti nella puntata di Non è l'Arena che andrà in onda domani, domenica 2 aprile, in prima serata su La7. Vanno avanti, quindi, le inchieste sull'ex superlatitante: dalla maestra indagata per favoreggiamento agli incontri in pubblico, fino alla rete di collaboratori che ha coperto il boss in tutti questi anni. Durante la trasmissione sarà intervistato anche Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara, il comune siciliano dove Messina Denaro si era nascosto indisturbato fino a poco tempo fa.

Il conduttore ripescherà dal passato anche la storia del piccolo Claudio Domino, ucciso nel 1986 a 11 anni da un proiettile mentre giocava in strada. Le indagini purtroppo non hanno mai portato a risposte concrete. Tuttavia, resta ancora molto forte l'ipotesi del coinvolgimento della criminalità organizzata di stampo mafioso. Il padrone di casa ricostruirà la terribile vicenda insieme ai genitori del bambino, Graziella Accetta e Ninni Domino.

Tra gli ospiti più attesi della puntata c'è, poi, Karima El Mahroug, meglio nota come Ruby. Quest'ultima si racconterà a 360 gradi, parlando della sua storia familiare e delle difficoltà vissute nel periodo nell'adolescenza, ma anche di quello che poi l'ha portata a essere coinvolta nel cosiddetto "Rubygate". Dopo anni difficili, comunque, Karima sarebbe pronta a parlare della sua rinascita. Per quanto riguarda l'attualità, ci sarà un faccia a faccia tra Giletti e Walter Veltroni. Tra gli altri ospiti della puntata, Peter Gomez, Sandra Amurri, Luca Telese e Alfonso Sabella.