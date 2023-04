Domenica In, dopo l'infarto... un qualcosa di clamoroso da Mara Venier

02 aprile 2023 a

a

a

Mara Venier torna con una nuova puntata di Domenica In. Tra gli ospiti previsti oggi negli studi di Rai1 (in diretta dalle 14) l’ex marito Jerry Calà che torna in televisione per la prima volta dopo l’infarto che l’ha costretto nei giorni scorsi a un ricovero d’urgenza all’ospedale di Napoli. Nel salotto della Venier presenzieranno Christian De Sica, Ezio Greggio, Massimo Boldi, Ivana Spagna, Maurizio Vandelli, Andrea Roncato, Shel Shapiro, Gaia Tortora (figlia di Enzo Tortora). In collegamento da Milano, interverrà il fondatore di Libero Vittorio Feltri, mentre in studio saranno presenti anche Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù. Infine, l’ultimo spazio della trasmissione sarà riservato alla musica: il cantautore Diodato presenterà il suo nuovo singolo intitolato Così speciale.