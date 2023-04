Verissimo, "Rudy Zerbi cattivo? Chi è davvero": la confessione di Strangis

08 aprile 2023 a

Luigi Strangis è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. Il vincitore della passata edizione di Amici ha colto l’occasione per presentare il suo nuovo singolo (Adamo ed Eva) e soprattutto per raccontare qualcosa di sé. A partire dalla sua vita sentimentale: “Una Eva è difficile trovarla, aspetto che arrivi. Sono un tipo che da solo sta bene, però ho dei momenti no. Una ragazza per ora non c’è”.

Parlando invece della sua esperienza ad Amici, Strangis ha preso le difese di Rudy Zerbi, che è spesso sotto attacco: “Non è cattivo, è stato lì dentro un secondo padre. Quando deve avere la mano forte che deve dirti qualcosa, te la dice. Non penso che sia cattivo, anzi lo saluto: Rudy, ti voglio davvero tanto bene”. A proposito di affetti e di famiglia, il cantante è reduce da un momento molto difficile, legato alla perdita della nonna: “È stato un periodo no. È stato difficile perché dopo otto mesi di Amici l’ho vissuta poco”.

“Una volta uscito - ha proseguito - trovarmi in quella situazione lì non è stata semplice, con lei che non è stata bene a causa dell’Alzheimer. Da piccolo stavo sempre con lei perché i miei genitori sono stati dei grandissimi lavoratori. L’ho vissuta davvero tanto da piccolo, era una seconda madre. È stata una cosa che mi ha pesato tanto”.