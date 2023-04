Verissimo, "chi non è stato invitato": la decisione di Toffanin e Berlusconi

07 aprile 2023 a

Nelle puntate di Verissimo di sabato 8 e domenica 9 aprile non ci saranno concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, neanche la vincitrice Nikita Pelizon. In molti si interrogano su questo repentino cambio di direzione, dato che un tempo tutti i gieffini transitavano dal salotto di Silvia Toffanin. Quest’ultima in realtà non aveva nascosto l’insofferenza per alcuni ex concorrenti, come Alex Belli e Delia Duran.

In quell’occasione la conduttrice addirittura si spazientì in alcuni passaggi della conversazione, mettendo in evidenza alcune contraddizioni che caratterizzavano la coppia. Di certo però è successo altro nel corso di questa edizione del GF Vip che ha spinto la Toffanin a non invitare più i protagonisti del reality, neanche quelli più discussi come Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. In molti riconducono questa scelta al repentino cambio di linea che ha imposto Pier Silvio Berlusconi al GF Vip.

Nelle ultime settimane di questa edizione è infatti stata impressa una svolta più sobria e meno trash, che pare essere stata adottata anche da Verissimo. Non si esclude che nelle prossime settimane qualcuno dei concorrenti possa essere chiamato, ma al momento non si hanno notizie in merito. Dalla Toffanin continuano invece a sbarcare tutti i talenti di Amici che mano a mano vengono eliminati al Serale.