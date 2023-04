Verissimo, Toffanin imbarazza l'ospite: "Ghiacciato", la domanda scomoda

08 aprile 2023 a

Samu Segreto è stato eliminato la scorsa settimana al termine del Serale di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come da tradizione, il talentuoso ballerino classe 2004 è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo per fare un bilancio dell’esperienza appena terminata. Tra l’altro Samu non ha soltanto la passione del ballo, ma anche quella della recitazione, che ha coltivato nel corso degli anni.

Nel 2016 ha infatti debuttato sul grande schermo nel film In guerra per amore, diretto da Pif. Poi ha recitato nella fiction L’ora - Inchiostro contro piombo e attualmente è nelle sale con Stranizza d’amuri, pellicola di Giuseppe Fiorello. Parlando invece di quanto vissuto ad Amici, la Toffanin ha messo un po’ in imbarazzo Samu facendogli una domanda personale: “Ti piaceva qualcuna nella scuola?”. “Non lo voglio dire”, ha risposto il ballerino abbozzando un sorriso.

Allora ci ha pensato la padrona di casa a fare i nomi: “Maddalena? All’inizio il rapporto era un po’ incerto - ha risposto Samu - poi il legame è diventato di sola amicizia”. Il ballerino non ha invece nascosto di essersi infatuato di Elena D’Amario: “All’inizio c’era una situazione di imbarazzo da parte mia bruttissima, perché non mi immaginavo che in puntata trattassero questo argomento. Ero morto, ghiacciato. Adesso sono innamorato di lei a livello artistico, per il resto mi è passata”.