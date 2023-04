Striscia la Notizia, Lucci intercetta Calenda: finisce malissimo

13 aprile 2023 a

L'idea del Terzo Polo sembra sfumare. Lo dimostra il breve botta e risposta tra Enrico Lucci e Carlo Calenda. L'inviato di Striscia la Notizia intercetta il leader di Azione e per Matteo Renzi finisce malissimo. "Il partito non lo riusciremo a fare, perché non lo vuole fare", insiste l'europarlamentare a cui Lucci ha chiesto aggiornamenti sull’accordo con l'ex premier per il partito unico. "Perché (Renzi, ndr) non vuole farlo?" chiede l'inviato.

"Perché vuole tenersi soldi e partito di Italia Viva e non si può far nascere, da due partiti, tre partiti: diventa ridicolo", risponde senza esitare Calenda. Che poi aggiunge: "Non so se oggi ci sarà una nuova riunione, ma lui non viene alle riunioni. Non ci ho parlato, perché lui parla solo con Obama e Clinton".

Calenda ricorda che "di quel documento" che abbiamo proposto nel comitato politico di Azione-Italia Viva, "non condividono la parte sostanziale, quindi se si vuole chiudere questa operazione che abbiamo promesso agli italiani smettetela di fare giochini, smettetela di fare attacchi personali, fate pace col cervello". Da qui l'appello: "Volete fare un partito unico o volete tenere in vita tre partiti? Se volete tenere in vita tre partiti amici come prima e ognuno per la sua strada".