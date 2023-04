Verissimo, il pianto disperato di Alessio Cavaliere: "Dentro di me, il vuoto"

15 aprile 2023 a

a

a

Era attesissima l'intervista di Alessio Cavaliere a Verissimo. In studio da Silvia Toffanin, nel programma in onda su Canale 5, ecco il ballerino recentemente eliminato da Amici, il format condotto da Maria De Filippi e arrivato alla fase Serale. Un'eliminazione accolta tra molte proteste del pubblico, perché in molti consideravano Cavaliere un potenziale vincitore. Ma niente da fare, anche se il ballerino napoletano potrebbe tornare ad Amici il prossimo anno in veste di ballerino del corpo insegnanti, almeno queste sono le ultime indiscrezioni.

Ma a Verissimo, Cavaliere non ha voluto parlare delle polemiche per la sua eliminazione. Al contrario, ha scelto di spendersi su aspetti più privati della sua persona. In particolare, Alessio Cavaliere si è commosso parlando del nonno scomparso: "Ha lasciato un vuoto dentro di me", ha affermato per poi scoppiare in lacrime.

"Non sa come arrampicarsi sugli specchi?": Dago, fucilata contro Sonia Bruganelli

"Oggi sarebbe tanto fiero e felice. Un giorno ci incontreremo di nuovo e ci racconteremo tutto", aggiunge. Quindi Cavaliere spiega: "Ero molto legato a lui, era un mio punto di riferimento anche in casa". Ragione per la quale porta sempre con sé l'orologio che apparteneva proprio al nonno. E sull'orologio spiega: "È stato un regalo semplice, arrivato per caso, a cui però sono molto legato. Quando lo metto lo sento addosso, mi sento più tranquillo, più sereno", conclude un emozionato Alessio Cavaliere un racconto che tocca anche la sensibilità di Silvia Toffanin.