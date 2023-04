Travaglio insulta Lollobrigida e Meloni: "Dei clown, fanno solo porcate"

18 aprile 2023 a

Si accende il dibattito da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 nella puntata del 18 aprile sulle dichiarazioni del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che, sul tema dei migranti, ha parlato di rischio di sostituzione etnica. E Marco Travaglio ne approfitta per attaccare il governo di Giorgia Meloni. "Ci ostiniamo a prendere sul serio questi clown così non si parlerà delle porcate che sta facendo questo governo", ha tuonato il direttore de Il Fatto quotidiano.

Qui l'intervento di Marco Travaglio a Otto e mezzo

"Dobbiamo pensare anche all’Italia di dopodomani", aveva detto Lollobrigida, intervenendo nel corso del congresso nazionale della Cisal. "Per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque, di lavorare e avere una famiglia. Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica". Parlando dell’immigrazione Lollobrigida ha affermato che "questa risorsa va attinta dopo che si è esaurita la richiesta interna di lavoro". E ancora, ha concluso, "il primo nemico dell’immigrazione è quella illegale e clandestina".

Dichiarazioni che hanno fatto infuriare la segretaria del Partito democratico Elly Schlein che ha subito insultato Lollobrigida: "Noi non vogliamo stare dalla parte di un ministro che parla di ’sostituzione etnica', che è linguaggio da suprematismo bianco".