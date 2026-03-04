Libero logo
Iran in fiamme
Rogoredo
Referendum Giustizia
Hub Energia

Referendum giustizia, TeleMeloni non esiste: Rai, ecco le cifre AgCom. E su La7...

mercoledì 4 marzo 2026
Referendum giustizia, TeleMeloni non esiste: Rai, ecco le cifre AgCom. E su La7...

2' di lettura

TeleMeloni non esiste: il vero fortino si chiama La7, ed è rossissimo. I dati dell'Agcom sulla campagna elettorale in tv per il referendum sulla giustizia, relativi al periodo tra 12 e 21 febbraio, sono illuminanti e per certi versi sconvolgenti, considerato il livello della propaganda delle opposizioni sul tema.

Come sottolinea Luciano Capone sul Foglio, quotidiano che certo non brilla per appoggio incondizionato al governo, molti luoghi comuni vengono smentiti numeri alla mano: "Il Tg1, ritenuta l’ammiraglia di TeleMeloni, ha dato il 52,3 per cento di spazio al No e il 47,7 al Sì". Si tratta, si sottolinea, non del "minutaggio in valore assoluto" ma del cosiddetto "tempo di parola riparametrato”, tenendo conto di fascia oraria e indici di ascolto. Anche il Tg2 ha dato più spazio al No (53% contro il 47 al Sì), idem il Tg3 (52,9% per il No e 47,1 per il Sì). Tenendo conto anche dei talk e dei programmi di informazione extra-tg, il bilancio si inverte per Rai 1 (52,2% Sì e 47,8 No) e Rai 3 (51,5 Sì e 48,5 No), "ma si tratta di un sostanziale equilibrio considerando che la differenza in valore assoluto è di pochi minuti".

Sondaggio Piepoli, toghe rosse sotterrate: come votano i 20enni al referendum

Piovono sondaggi sul referendum sulla giustizia, e a poco meno di 3 settimane dal voto del 21 e 22 marzo non arrivano bu...

E sul resto dei canali? A Mediaset, con la famiglia Berlusconi che si è espressa a favore del referendum), su Italia 1 il tema referendum ha occupato appena 4 minuti in tutto, di cui 3 a favore del No. Equilibrio su Canale 5, sia nel Tg5 che nella programmazione complessiva, "con un tempo di parola riparametrato a favore del Sì al referendum del 53,4% e del 46,6% a sostegno del No", ma stiamo parlando di 48 secondi. Unica rete in cui il "Sì" è per così dire sovradimensionato è Rete 4: il Sì è al 64,2%, contro il No al 35,8%. 

Sanremo 2026, "ecco le prove della deriva autoritaria": l'ultima follia della sinistra

La prova della dittatura? Il Festival di Sanremo. Non è una battuta, ma il senso della polemica feroce imbastita ...

Rete sbilanciata? In confronto a La7, assolutamente no. Secondo i dati dell'Agcom, la rete di Urbano Cairo ha dato al Sì il 29,6% dello spazio contro il 70,4% per il No. D’altronde, scrive il Foglio "basta guardare i programmi di Lilli Gruber (Otto e mezzo), Giovanni Floris (diMartedì), Corrado Formigli (Piazzapulita), Diego Bianchi (Propaganda live), Marianna Aprile e Luca Telese (In onda), Massimo Gramellini (In altre parole) per rendersi conto non solo che le ragioni del Sì sono sottorappresentate ma spesso sono del tutto assenti". Non solo: mentre sulle altre reti le differenze sono nell'ordine di qualche decina di minuti al massimo, a La7, la cui informazione è quasi del tutto politica, i numeri riparatrati vanno "pesati: "Significa che il Sì ha parlato per 4 ore e 39 minuti, mentre il No per 11 ore e 2 minuti (con una differenza di circa 7 ore e 20 minuti). Vale a dire che, in valore assoluto di tempo riparametrato, lo squilibrio de La7 a favore dell’opposizione è cinque volte più grande dello squilibrio di Rete 4 a favore del governo".

Sanremo 2026, figuraccia-Fratoianni: "Censurata L'Unità", ma la Rai lo smentisce

Che imbarazzo per Nicola Fratoianni. Il leader di Sinistra italiana non ha potuto fare a meno di cavalcare Sanremo 2026 ...
tag
telemeloni
piazzapulita
la7
otto e mezzo
lilli gruber
corrado formigli
giovanni floris
agcom
referenfum giustizia

Al telefono Caracciolo sconvolge la Gruber: "Se tu ora chiami Trump..."

Figura barbina PiazzaPulita, FdI inchioda Formigli: "Censura il sondaggio favorevole al Sì"

Russia e Ucraina Piazzapulita, tensione tra Michele Santoro e Formigli: caos a La7

ti potrebbero interessare

Sondaggio Noto per Porta a Porta: il Pd crolla di 1 punto in un mese. FdI in testa, occhio a Vannacci

Sondaggio Noto per Porta a Porta: il Pd crolla di 1 punto in un mese. FdI in testa, occhio a Vannacci

Redazione
D'Alema e Veltroni si incontrano alla festa comunista: finisce male

D'Alema e Veltroni si incontrano alla festa comunista: finisce male

Redazione
Iran, Pd e M5s difendono Sanchez e insultano Meloni: "La differenza tra obbedire e governare"

Iran, Pd e M5s difendono Sanchez e insultano Meloni: "La differenza tra obbedire e governare"

Iran, Laura Boldrini spiazzante: "Nessuna minaccia". Avevano solo 11 testate...

Iran, Laura Boldrini spiazzante: "Nessuna minaccia". Avevano solo 11 testate...

Alessandro Gonzato