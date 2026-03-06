Marco Baldini, dichiarazione sconvolgente a Ciao Maschio: "Nel 2016 avevo deciso di suicidarmi"

Marco Baldini si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato alle 17.05 su Rai 1. Nel corso dell’intervista, il conduttore radiofonico ripercorre gli anni più difficili della sua vita, segnati dalla dipendenza dal gioco e da scelte sbagliate che hanno cambiato il corso della sua carriera. "L'errore più grosso che ho fatto in vita mia è stato confondere soldi e successo: pensavo che più soldi hai più sei bravo, più hai successo. Avevo soldi ma volevo averne di più e mi sono imbucato in affari che poi ho scoperto essere poco leciti. Per mascherare delle grosse uscite di denaro all’inizio con il mio avvocato inventammo la storia del gioco. Poi, visto che ero attenzionato, ho dovuto giocare davvero, far vedere che giocavo davvero una, due, tre, quattro volte. Evidentemente avevo già dentro una propensione alla dipendenza: mi è capitata quella e ci sono caduto dentro, fino a diventare veramente ludopatico".

Baldini racconta anche un episodio drammatico vissuto in quegli anni: "Consegnai un campione di marche da bollo che credevo vere a delle persone. Mi chiamano per incontrarci e appena arrivo mi danno uno schiaffo e mi dicono che sono tutte false. Mi caricano in macchina, mi portano in un campo e mi dicono: scava. Erano armati. Io scavavo piano e pensavo: adesso arriva il colpo". Poi, un’intuizione che gli salva la vita: "A un certo punto mi è scattata una molla. Ho detto loro che se avessi voluto fregarli avrei dato un campione vero e poi quelle false, non un campione falso subito. C’è stato un silenzio interminabile, tre o quattro minuti. Io aspettavo il colpo. Invece uno mi dice: “Pischello, molla la pala e sali in macchina”. Mi ero salvato".

Infine il racconto del momento più buio della sua vita, quando tutto sembrava senza via d’uscita: "Nel 2016 ero arrivato al limite. Ci avevo già provato prima. Quella sera avevo deciso: mi butto dal balcone. Me lo ricordo con una lucidità totale. Poi la vita, in qualche modo, mi ha rimesso davanti una possibilità".