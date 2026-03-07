Jannik Sinner vince a Indian Wells: la frase che fa impazzire Bill Gates

Debutto col botto per Jannik Sinner. Il tennista batte il ceco Svrcina 6-1 6-1 in poco più di un'ora a Indian Wells. A vittoria messa in saccoccia, il numero due al mondo ha subito commentato: "Sono molto felice di essere tornato qui, non ci ho giocato l'anno scorso. Mi è mancato giocare qui perché la passione che avete è incredibile. Sto bene, mi sento bene, devo ancora migliorare molto". Niente di strabiliante, ma tanto è bastato per far impazzire gli americani, e Bill Gates in tribuna, che già avevano gradito molto il debutto così "scintillante".

Si legge, infatti, sul sito del torneo: "Serata elettrica – tennis elettrico. Fuochi d'artificio scintillanti hanno illuminato la notte sopra lo Stadio 1 venerdì sera e, poco prima dello spettacolo pirotecnico, il numero 2 del mondo e due volte semifinalista Jannik Sinner ha caricato i tifosi per l'occasione. Sinner ha smantellato il qualificato ceco Dalibor Svrcina, 6-1, 6-1, con una sbalorditiva dimostrazione di tennis fulmineo che ha appassionato i tifosi carichi di entusiasmo".