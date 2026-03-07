Jannik Sinner vince a Indian Wells: la frase che fa impazzire Bill Gates

Debutto col botto per Jannik Sinner. Il tennista batte il ceco Svrcina 6-1 6-1 in poco più di un'ora a Indian Wells. A vittoria messa in saccoccia, il numero due al mondo ha subito commentato: "Sono molto felice di essere tornato qui, non ci ho giocato l'anno scorso. Mi è mancato giocare qui perché la passione che avete è incredibile. Sto bene, mi sento bene, devo ancora migliorare molto". Niente di strabiliante, ma tanto è bastato per far impazzire gli americani, e Bill Gates in tribuna, che già avevano gradito molto il debutto così "scintillante".
Si legge, infatti, sul sito del torneo: "Serata elettrica – tennis elettrico. Fuochi d'artificio scintillanti hanno illuminato la notte sopra lo Stadio 1 venerdì sera e, poco prima dello spettacolo pirotecnico, il numero 2 del mondo e due volte semifinalista Jannik Sinner ha caricato i tifosi per l'occasione. Sinner ha smantellato il qualificato ceco Dalibor Svrcina, 6-1, 6-1, con una sbalorditiva dimostrazione di tennis fulmineo che ha appassionato i tifosi carichi di entusiasmo".
L'altoatesino affronterà ora il canadese Denis Shapovalov (numero 39 ATP), che ha superato 6-3 2-6 7-6(5) l'argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 29, arrivato a Indian Wells dopo aver vinto il primo titolo Atp a Rio. Battendo il canadese, Sinner eguaglierà le 96 vittorie nei Masters 1000 di Fabio Fognini, l'italiano con più partite vinte in questa categoria di tornei dal 1990, quando sono stati introdotti nel calendario Atp.