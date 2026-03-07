F1, Lewis Hamilton sconcertato durante il team radio: "Dove diavolo sono?".

Lewis Hamilton stupito, sconvolto. Il motivo? Il distacco dalla Mercedes. La riprova è team radio del campione inglese col proprio ingegnere di pista Carlo Santi (ruolo pro tempore in attesa che diventi operativo il ‘titolare' Cedric Michel-Grosjean, appena arrivato). "Siamo P2. Russell P1 sei decimi avanti", riferisce Santi via radio. Immediata la reazione sorpresa del pilota: "Dove diavolo sono quei sei decimi?". Il sette volte campione del mondo di Formula 1 si interroga in quale punto del tracciato li abbia persi. "Due decimi per settore, due nel primo, due nel secondo, due nel terzo". Insomma nessun punto critico del circuito di Melbourne per la Ferrari, ma semplicemente la Mercedes ha guadagnato centesimo su centesimo ovunque nel singolo giro, nonostante nessuno sbaglio da parte del pilota della Rossa.

A commentare quanto accaduto anche Frederic Vasseur: "Il primo giorno di scuola è stato caotico, la sessione è stata difficile - ha detto il Team Principal della Ferrari dopo aver assistito al quarto posto di Leclerc e il settimo di Hamilton - Abbiamo commesso qualche errore, ma è un peccato, perché penso che ci fosse margine per arrivare al terzo posto. Mercedes oggi era su un altro pianeta, dovremo fare dei passi avanti per lottare con loro".

E ancora, sempre a Sky Sport F1. "Onestamente la sessione è stata un caos per noi e per tutti, e dovremo essere davvero sul pezzo domani: se guardiamo la quantità di problemi che hanno avuto tutti i team, il GP potrà essere parecchio caotico. Se il vantaggio Mercedes viene maggiormente dalla power unit? A volte devi fare un compromesso sul motore in favore del telaio, quindi non si può fare questo tipo di suddivisione. Sicuramente se guardiamo alla velocità di punta hanno un discreto vantaggio in rettilineo, però concentriamoci su noi stessi. L'aspetto chiave è cercare di fare il meglio che possiamo. Siamo soltanto alla prima fase di questo nuovo regolamento, dobbiamo continuare a spingere e a lavorare come team".