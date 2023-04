Bianca Berlinguer su Giletti: "Perdonatemi...", parole clamorose

19 aprile 2023 a

Dopo Francesca Fagnani, anche un'altra donna di peso della Rai si schiera con Massimo Giletti. E' Bianca Berlinguer, padrona di casa di CartaBianca su Rai 3, che si prende qualche secondo per lanciare un messaggio di vicinanza al collega di La7, il cui programma Non è l'arena è stato sospeso una settimana fa senza preavviso e senza motivazioni chiare dall'editore Urbano Cairo. "Permettetemi di mandare un saluto a Massimo Giletti. La sua trasmissione è stata chiusa da un giorno all’altro ma noi speriamo tutti di poterlo rivedere in onda il prima possibile". E chissà che, come si vocifera da mesi, la destinazione di Giletti non sarà proprio viale Mazzini.

Giletti formalmente, secondo la nota di La7 che comunicava la chiusura del suo talk domenicale, "resta a disposizione dell'azienda" fino alla scadenza naturale del suo contratto, giugno 2023. Molto difficilmente però lo ritroveremo in palinsesto nei mesi che restano, visto il gelo siderale che si è creato con i vertici. Giletti e importanti dirigenti Rai hanno peraltro, nelle ore immediatamente successive al siluramento del conduttore, che si siano stati nelle scorse settimane dei contatti per discutere del ritorno alla tv pubblica, da dove era stato "epurato" nel 2017. Ma la pista che vorrebbe Giletti sbarcare su Rai 2 al giovedì sera o su Rai 3 sempre di domenica, al posto di Che tempo che fa e Fabio Fazio, resta in piedi.





"Non conosco i retroscena legati al tema su cui aveva costruito le sue ultime puntate, la lotta alla mafia. Ma so che ha sempre fatto il suo mestiere di giornalista con inchieste, dibattiti e polemiche", ha concluso la Berlinguer.