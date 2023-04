Immigrazione, Sallusti inchioda Simona Bonafè: "Signora, non è una favola"

20 aprile 2023 a

a

a

Si parla del tema immigrazione da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 20 aprile e Alessandro Sallusti si scontra con Simona Bonafè del Pd. "Io non ho detto che possono arrivare in Italia e in Europa tutte le persone del mondo, io ho detto un'altra cosa, che siccome l'Africa è in ebollizione è illusorio pensare, bloccando le Ong e i permessi speciali, di bloccare anche il fenomeno", attacca la deputata dem. "Almeno su questo mi dà ragione?", chiede la Bonafè al direttore di Libero. "Non lo fermiamo così. Sono la prima a dire che l'Europa deve essere più efficace, che ci vogliono più risorse, che ci vogliono i corridoi umanitari per evitare che la gente finisca in mano agli scafisti. Ma se raccontiamo la favola dei permessi speciali... La Meloni diceva che dovevamo fare il blocco navale...", prosegue la piddina,

"Lo chiedo ai pacifisti in festa il 25 aprile". Sallusti, la domanda smaschera-sinistra

Qui lo scontro tra Alessandro Sallusti e Simona Bonafè

"Signora, non è una favola", ribatte Alessandro Sallusti. "Le ripeto, voi le avete provate tutte e non ne avete azzeccata una", osserva il direttore di Libero. E ancora, "nessuno dice che bloccando le Ong si risolve il problema ma dando più regole semplicemente si rispetta la legalità". "È il contrario, senza protezione speciale diventano clandestini perché non possono avere un contratto di lavoro regolare", insiste la Bonafè.