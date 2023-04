Gasparri e Fini si incontrano in tv, gelo totale: "Me lo saluti", "Che devo fare..."

20 aprile 2023 a

Momento di imbarazzo in studio a L'Aria che tira su La7. Nel salutare Maurizio Gasparri, la conduttrice Myrta Merlino ha dato il benvenuto a un altro ospite della trasmissione: "Lei ha parlato della Bossi-Fini e come per incanto nel mio studio è entrato Gianfranco Fini, dopo tanto tempo che lo aspettavamo. Vuole dirgli qualcosa?". Quasi immediata ma anche secca la risposta del senatore di Forza Italia: "Me lo saluti". E l'ex leader di An che ha replicato: "Saluto, che devo fare...".

Gasparri in studio? Myrta Merlino lo presenta così: cala un gelo siderale

A questo scambio piuttosto scarno sono seguiti dei lunghissimi secondi di silenzio. A rompere di nuovo il ghiaccio allora ci ha pensato Gasparri, che è tornato a parlare della Bossi-Fini: "Le leggi vanno aggiornate perché il mondo cambia, quindi quella che è una buona legge secondo me in alcuni principi è valida, poi per il resto ovviamente siamo nel 2023...". "Concordo pienamente", ha aggiunto allora Fini, che pareva non aspettasse altro che la fine di quel momento.

Gasparri e Fini a L'Aria che tira

"Si, ma non in senso permissivo - ha continuato il senatore azzurro - per equilibrare accoglienza e severità come sempre si è voluto, pure ai tempi della legge Bossi-Fini, mica è una legge nazista la legge Bossi-Fini". Per togliere tutti dall'imbarazzo, la Merlino ha chiosato: "Sono contenta di questa piccola reunion che ho fatto qui nel mio studio tra Gasparri e Fini".