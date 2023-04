Piazzapulita, Cazzullo attacca Lollobrigida: "Razzista, partitino..."

21 aprile 2023 a

Il tema della "sostituzione etnica, da anni è un cavallo di battaglia di Giorgia Meloni e Matteo Salvini sui palchi, perché oggi desta così scandalo?", chiede Corrado Formigli in diretta a Piazzapulita su La7, nella puntata del 21 aprile, riferendosi alle dichiarazioni del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che hanno sollevato una marea di polemiche. Aldo Cazzullo, firma de Il Corriere della Sera, risponde: "Perché la Meloni è a capo del governo e le cose ora sono cambiate. Un conto è dire 'dobbiamo tenere sotto controllo l’immigrazione clandestina' e un altro è parlare di 'sostituzione etnica'. Sono due cose molto diverse", sottolinea il giornalista. "Che l'arrivo di masse incontrollate di immigrati possano comprimerei diritti e anche i salari degli italiani è una cosa vera e si può discutere di questo".

Qui l'intervento di Aldo Cazzullo a Piazzapulita

Ma, attacca Cazzullo, il ministro "Lollobrigida non ha parlato di questo, ha usato un'espressione tecnicamente razzista, ed è una delle architravi di questa idea del complotto che è un'idea che esiste in Europa ma non fa parte del patrimonio di un grande partito conservatore. Angela Merkel non lo avrebbe mai detto. Dirla è una cosa da partitino del 3- 4 per cento che deve sgomitare per farsi vedere, non da grande partito di governo ch aspira ad essere un grande partito conservatore".