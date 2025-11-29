FdI, balzo-record in 2 settimane: il sondaggio di Mannheimer

Troppo poco per "minacciare" la prima forza politica. Terzo posto invece per il Movimento 5 Stelle. A differenza dei primi due partiti, rispetto alle scorse settimane, i grillini calano. Giuseppe Conte dice addio a uno 0,3 per cento e scivola al 12,6. Segue Forza Italia che, rispetto al 12 novembre scorso, passa dall'8,7 all'8,2 per cento. E ancora, lieve calo anche per la Lega di Matteo Salvini che perde lo 0,2 per cento e arriva al 7,9. Segno + per Alleanza Verdi e Sinistra italiana (6,9 per cento, +0,2).

Tra i partiti minori Azione arriva al 3,2 (due settimane fa era al 3,4), Italia Viva al 2,5 (prima era al 2,4), +Europa all'1,4 (-0,1) e Noi Moderati all'1,2 (+0,1 per cento). Insomma, ad avere la meglio è FdI. Il partito del presidente del Consiglio è la forza che cresce di più in due settimane. E pensare che per Schlein e compagni dopo le Regionali il governo è contendibile...