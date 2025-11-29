Libero logo
FdI, balzo-record in 2 settimane: il sondaggio di Mannheimer

di
sabato 29 novembre 2025
1' di lettura

Aumenta il divario tra Fratelli d'Italia e il Partito democratico. La riprova? Il sondaggio realizzato da Renato Mannheimer per PiazzaPulita. Durante il programma in onda su La7 giovedì 27 novembre, il sondaggista mostra le intenzioni di voto. Risultato? Il partito di Giorgia Meloni guadagna un +0,4 e arriva al 31,1 per cento. Una crescita che aumenta le distanze dai dem. Il partito di Elly Schlein, anche se segna un +0,1, non riesce a tallonare FdI. Il Pd infatti si piazza solo al 22,2.

Troppo poco per "minacciare" la prima forza politica. Terzo posto invece per il Movimento 5 Stelle. A differenza dei primi due partiti, rispetto alle scorse settimane, i grillini calano. Giuseppe Conte dice addio a uno 0,3 per cento e scivola al 12,6. Segue Forza Italia che, rispetto al 12 novembre scorso, passa dall'8,7 all'8,2 per cento. E ancora, lieve calo anche per la Lega di Matteo Salvini che perde lo 0,2 per cento e arriva al 7,9. Segno + per Alleanza Verdi e Sinistra italiana (6,9 per cento, +0,2).

Sondaggio, Meloni non si ferma più: chi crolla a sinistra

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni non si ferma più e supera la soglia del 30% nell'ultimo sondaggio d...

Tra i partiti minori Azione arriva al 3,2 (due settimane fa era al 3,4), Italia Viva al 2,5 (prima era al 2,4), +Europa all'1,4 (-0,1) e Noi Moderati all'1,2 (+0,1 per cento). Insomma, ad avere la meglio è FdI. Il partito del presidente del Consiglio è la forza che cresce di più in due settimane. E pensare che per Schlein e compagni dopo le Regionali il governo è contendibile...

Qui il sondaggio di Mannheimer a PiazzaPulita

