Myrta Merlino, rissa con Gasparri: "Ma lei è antifascista?"

Il dibattito sul 25 aprile continua a infiammare i salotti televisivi. Oggi è il turno de L'Aria che tira, la trasmissione condotta da Myrta Merlino su La7. Tra gli ospiti anche Maurizio Gasparri e Francesco Boccia. Dopo che il senatore di Forza Italia si è trovato costretto a spiegare cosa andrà a fare il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, a Praga, ecco che il dem è intervenuto per attaccare: "Non ce la fanno... Nel momento in cui anche Gasparri fa fatica non solo a definirsi antifascista ma anche a riconoscere che la nostra Costituzione è l'antifascismo...".

"Io l'ho detto, sei sordo? Si vede che non senti, rivediti la registrazione", ha replicato subito Gasparri. A quel punto, per mettere fine all'acceso botta e risposta, ha preso la parola la padrona di casa, che al senatore azzurro ha chiesto: "Lei è antifascista?". Non si è fatta attendere la risposta dell'ospite, leggermente spazientito da una polemica che non accenna a spegnersi: "Sono antifascista e anche anticomunista, come lo devo dire? Sono contro ogni totalitarismo e le dittature". Anche se infine ha voluto fare una precisazione: "Però non sono antifascista come le Brigate Rosse, pure le Brigate Rosse erano antifasciste".