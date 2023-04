Cartabianca, Fratoianni: "Nazismo e comunismo non sono la stessa cosa"

26 aprile 2023 a

Si parla della Festa di Liberazione da Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, nella puntata del 25 aprile. In studio è ospite, tra gli altri, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana che si presenta con una maglietta con stampata sopra la frase di Pietro Calamandrei citata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati".

"Il 25 aprile è divisivo per i fascisti, per i razzisti", attacca Fratoianni. "Ma per gli antifascisti non è divisivo. La Resistenza è stata fatta da tante culture unificate dall’antifascismo", prosegue il leader di Si. Che sottolinea: "Io sono contro i totalitarismi, che però non sono stati tutti uguali. Nazismo e comunismo non furono la stessa cosa. Non lo sono stati in questo Paese". Una dichiarazione che non trova d'accordo la leghista Silvia Sardone, che invece osserva: "Io sono contro tutti i totalitarismi: fascismo e comunismo". Il 25 aprile, continua la Sardone, "è una giornata che purtroppo è stata quasi presa dalla sinistra. Ma la resistenza l’hanno fatta anche i cattolici, i liberali, i monarchici. Rassicuratevi non c’è nessun pericolo fascismo, è una cosa di ottant’anni fa".