Barbara Palombelli, addio "Stasera Italia"? Mediaset, cambia tutto

28 aprile 2023 a

a

a

Cambiamenti in vista per Barbara Palombelli? Una novità molto importante sarebbe in arrivo per la conduttrice. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che sarà al timone di una trasmissione su medicina e salute: in ogni puntata dei pazienti avranno modo di raccontare la propria storia personale, sia umana che di salute. TvBlog ha svelato che il titolo di questo programma sarà molto probabilmente “Curami”.

"Non lo considero credibile". Santoro e la pace in Ucraina? Rampini lo asfalta

L'idea della trasmissione nascerebbe dall’esperienza di tanti medici e l'obiettivo sarebbe quello di fare chiarezza su tutte le malattie che sono state tralasciate soprattutto durante l’emergenza Covid. Un blocco sarà dedicato anche alla prevenzione. La Palombelli, al momento, è al timone di due programmi. Ma se il nuovo progetto dovesse andare in porto, la giornalista - pur rimanendo alla conduzione di Forum - potrebbe essere costretta a lasciare Stasera Italia, la trasmissione in onda dopo il Tg su Rete4.

"Passano gli anni. Ma...": nero su bianco, il trionfo di Barbara Palombelli

Se le voci sulla nuova trasmissione venissero confermate, comunque, il pubblico potrebbe vedere la Palombelli alla guida di un qualcosa di diverso dal solito. La conduttrice, intanto, ha ricevuto i complimenti da parte del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri per gli ottimi ascolti che continua a ottenere con Forum: "Una squadra di grandi professionisti che racconta umori e sentimenti del Paese da ben 38 anni. Grandi!”.