Flavio Insinna, "viva la Rai!". Agguato: tremano Maria e Pier Silvio

Flavio Insinna sfida Maria De Filippi. E lo fa il sabato sera. Il conduttore andrà infatti in onda lo speciale in prima serata de L’Eredità – intitolato Viva la Rai – in onda il 29 aprile 2023 alle 21.25. Qui si sfideranno per il montepremi finale, che poi sarà eventualmente devoluto in beneficenza, i cantanti Al Bano (che si cimenterà anche nella celebre "scossa") e Gigi D’Alessio, la conduttrice Nunzia De Girolamo e l’attrice Claudia Gerini.

Non solo, in onda ci saranno anche le coppie formate da Tullio Solenghi e Massimo Lopez, e da Pierpaolo Spollon e Matilde Gioli. Non mancherà come ospite Luca Argentero. Insomma, Insinna si cimenta in un match con Amici della De Filippi. Una sfida in salita, visto e considerato che la conduttrice di Canale 5 è regina indiscussa di ascolti.