Verissimo, "per 5 anni". Parla la figlia di Natalia Estrada: il dramma dalla Toffanin

"Alcune diete fai-da-te mi hanno trascinata nel vortice dei disturbi alimentari": Natalia Mastrota, figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, si è raccontata per la prima volta in tv. E lo ha fatto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. "Ho sofferto di bulimia per cinque anni, poi ne ho parlato con mia nonna, la mamma di mia mamma, e lei mi ha consigliato di parlarne con i miei genitori - ha confessato la 27enne -. Lo sport, soprattutto la corsa, mi ha aiutata a venirne fuori. Sono anche andata in una clinica vicino a Londra per tre settimane e lì mi hanno dato gli strumenti per guarire e non ci sono più cascata. Dopo due anni sono rimasta incinta di mio figlio Marlo e questo mi ha dato una grande forza. Questi disturbi ti restano dentro e devi sempre stare in allerta".

Parlando della separazione dei suoi genitori, avvenuta quando aveva solo tre anni, ha detto: "Non ricordo quasi nulla, se non gli inseguimenti dai paparazzi e i servizi sui giornali. Mi sarebbe piaciuto vederli insieme una volta come coppia, per capire come sarebbe stata la vita di tutti i giorni". La giovane oggi è una campionessa di sci alpinismo e mamma di due bambini. Da tempo è legata a Daniel, "che è mezzo spagnolo e mezzo inglese". Sui genitori, che oggi svolgono anche il ruolo di nonni, ha rivelato: "La mamma è brava, ma fa filare i bambini, diciamo che è più tedesca, papà invece è più pasticcione, fa le cose a modo suo, ma con entrambi ho un legame splendido".