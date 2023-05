Maria De Filippi furiosa, notte bollente finita male: "Questi istinti animaleschi..."

09 maggio 2023 a

a

a

Maria De Filippi ha rimproverato duramente Riccardo Guarnieri, che a Uomini e Donne si è esposto a facili critiche. Il cavaliere ha avviato una conoscenza con Giusy, che però non sembra avere futuro: i due hanno avuto un’uscita pessima, eppure Riccardo è riuscito a ottenere quello che voleva, una notte di passione, salvo poi ritirare fuori gli argomenti che lo avevano portato a discutere con la dama.

"Perché è difficile lavorare con Maria De Filippi": la rivelazione dietro le quinte

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno subito attaccato Guarnieri, che si è difeso in maniera abbastanza triste: “Una dona che si fa conoscere in videochiamata e si fa vedere nuda…”. Giusy ha smentito questo particolare, dopodiché la De Filippi ha deciso di prendere in mano la situazione: “Il problema non è nella videochiamata, ma è tanto altro. Questi istinti animaleschi dovresti tenerli a freno. Cioè Riccardo, io non penso che di tuo non capisci che non ci sarà una storia con lei”.

"Perché ti sei comportata così": Amici, esplode la bufera su Maria De Filippi

“La curiosità - ha aggiunto la padrona di casa - te la togli condividendo la notte? Tu eri andato per quello. Siamo grandi. Sto dicendo, perché? C’era questo bisogno? Quello che sta dicendo lei è che tutto quello che ha fatto è perché gli piacevi. Il fatto che tu piacessi a lei è sicuro e certo. Sei d’accordo su questo? Tant’è che viene a bussare in camera”.