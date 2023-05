De Filippi, esplode la bufera su Amici: "Perché ti sei comportata così"

09 maggio 2023 a

Maria De Filippi sommersa dalle critiche. Dopo l'eliminazione di Maddalena da Amici 22 si è scatenata una vera e propria bufera sul programma e anche sulla conduttrice. La ragazza dopo l'eliminazione sarebbe scoppiata in lacrime, delusa dal verdetto. La ballerina è stata sommersa da tifo contrario dei fan degli altri concorrenti e così sui social è arrivato un fiume di commenti, anche commenti dei presenti in studio tra il pubblico: "Maddalena si è dimostrata una persona veramente matura, ho cercato di salutarla ma non guardava nessuno proprio perché sapeva che quasi nessuno faceva il tifo per lei… mi sono sentito veramente male per lei e stava quasi sempre a testa in giù quando urlavano per gli altri”.

Ma a fare infuriare il pubblico sarebbero stati alcuni spezzoni della trasmissione tagliati. Spezzioni che riguarderebbero proprio lo sfogo di Maddalena. Dopo la sfida con Mattia Zenzola, che ha ballato sulle note di “You can leave your heat on”, Maddalena che aveva cantato il suo pezzo su “Un briciolo di allegria”, è stata eliminata.

"Da dietro le quinte...". Maria De Filippi, voce clamorosa: grosso guaio ad Amici

Diversi telespettatori hanno rivelato che Maddalena ha pianto e la De Filippi l’ha consolata ma niente di tutto questo si è visto nella puntata messa in onda dopo la registrazione. E qualcuno si è lasciato andare anche a qualche commento feroce sulla stessa De Filippi: "Perché ti sei comportata così, è disgustoso". Insomma Amici 22 si accende e fa parecchio discutere.