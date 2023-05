Lucia Annunziata "molto in bilico": fuori dalla Rai?

12 maggio 2023 a

Roberto Sergio da lunedì sarà ufficialmente il nuovo amministratore delegato della Rai: sostituirà Carlo Fuortes e di conseguenza darà il via a un’autentica rivoluzione. Sono tanti i volti noti che rischiano di non avere più una trasmissione: già si è abbondantemente parlato di Fabio Fazio, il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato. Di conseguenza è probabile che Che tempo che fa si trasferisca su Nove, con la trattativa con Discovery che sarebbe in fase avanzata.

Non solo Fazio, rischia di non trovare più posto su Rai3 anche Lucia Annunziata. Nel suo caso potrebbe costare cara la parolaccia che le è sfuggita in diretta tv davanti alla ministra Eugenia Roccella. Mezz’ora in più è un appuntamento importante per la domenica pomeriggio della Rai, ma la posizione della Annunziata viene descritta da Repubblica come “molto in bilico”. In pericolo anche Report, il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci.

“L’ultimo Cda - si legge su Repubblica - prima delle dimissioni di Fuortes doveva approvare la scheda programma necessaria a confermare la messa onda per 28 puntate, il budget e la squadra. Ma una manina l’ha sfilata in corner e ora non si sa più se si farà”. Altro possibile “epurato” è Marco Damilano: la sua striscia preserale potrebbe essere salvata, ma affidata a Serena Bortone, che attualmente è alla conduzione di Oggi è un altro giorno, su Rai1.