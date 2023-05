Mezz'ora in più, parla la direttrice di Vogue: retroscena bomba sull'intervista a Elly Schlein

07 maggio 2023 a

Ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai tre, nella puntata del 7 maggio, Francesca Ragazzi, direttrice di Vogue, parla della ormai famosa intervista a Elly Schlein, nella quale la segretaria del Pd, tra le altre cose, ha detto di pagare una armocromista. "È stato tutto molto semplice e naturale", ha raccontato la direttrice di Vogue Italia, Francesca Ragazzi, riferendosi proprio alla genesi dell'intervista alla Schlein: "Il giornalista che ha fatto l'intervista l'aveva incontrata a Milano alla manifestazione per le famiglie arcobaleno", ha spiegato, e da lì nato tutto. "Ma non ha detto nulla di diverso o dirompente rispetto a ciò che aveva già detto da Fazio o da Cattelan", ha sottolineato la Ragazzi che pensa che Elly Schlein deciso di farsi intervistare da Vogue perché ha voluto optare per "un progetto editoriale multi-piattaforma", centrato sia sul cartaceo che sul digitale, in linea con la sua strategia comunicativa.

Lucia Annunziata a quel punto azzarda: "Secondo me l'ha fatto perché negli Stati Uniti è normale che i politici quando arrivano all'apice della carriera si fanno intervistare da Vogue". Di sicuro, prosegue Ragazzi, "da coetanea, penso che Elly sia figlia del suo tempo e che guardi a un'audience globale, dove c'è anche l'America, e forse ha guardato proprio a quelle donne, come Ocasio-Cortez e Michelle Obama, si è ispirata a loro".