Dritto e Rovescio, choc a Venezia: come sorprendono le borseggiatrici rom (di Milano)

12 maggio 2023 a

a

a

Due donne ben vestite si confondono perfettamente tra i turisti e riescono così a borseggiare i passanti. È quanto si vede nel servizio mandato in onda a Dritto e Rovescio, su Rete4: le donne sono riprese a Venezia, ma sono di Milano e si spostano anche a Roma e Firenze quando si tratta di delinquere. A Venezia sono state riprese da alcuni passanti, che hanno poi pubblicato i video sui social per mettere in guardia le persone.

"Cosa fa mia mamma a 86 anni". Giordano commosso: un'incredibile lezione all'Italia | Video

In particolare è nato un gruppo di volontari, chiamato “Cittadini non distratti”, che fa circolare tutte le informazioni, le immagini e i video che si trovano in giro sulle borseggiatrici. Segno di un fenomeno che è diventato molto serio: “Queste borseggiatrici le definiamo le trasfertiste proprio perché si spostano da Milano a Venezia e anche in altre città”, ha spiegato Damiano Gizzi, volontario del gruppo che è intervenuto a Dritto e Rovescio.

Tra l’altro all’interno della trasmissione di Del Debbio è intervenuto Denis, un rom pentito dello stile di vita che aveva in passato: “Ho cambiato vita, ho sempre vissuto nella mentalità nomade dei campi, che è una mentalità che ti istiga a questa delinquenza, a questi reati, a fare certe cose. Sto dicendo la verità, ti porta a delinquere”. Affermazioni che hanno creato un certo fermento in studio, con Mario Giordano particolarmente “caldo” sull’argomento.