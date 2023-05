Severgnini, vergogna contro Meloni: "Speriamo che non punti a quel posto"

13 maggio 2023 a

In una puntata totalmente incentrata sull'attacco a Giorgia Meloni - dall'incontro con il Papa Francesco alle nomine del governo - Beppe Severgnini, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, venerdì 12 maggio, sbotta: "Viviamo in tempi di armocromia però Giorgia Meloni che si veste di bianco accanto al Papa... Tutti sanno che le spose e i papi si vestono di bianco per essere molto visibili e tu devi andare vestita di bianco in un posto dove c'è anche il Papa? Vabbè...". Quindi l'editorialista de Il Corriere della Sera conclude con una battuta: "Speriamo che lei non punti anche a quel posto perché quello era il sogno segreto di Berlusconi e c'è concorrenza".

Ieri 12 maggio, il presidente del Consiglio ha incontrato il Pontefice, il quale ha esclamato: "Ah, ma ci siamo vestiti uguali...". Questa la battuta che

Papa Francesco avrebbe rivolto al premier Giorgia Meloni, arrivata in mattinata agli stati generali sulla natalità completamente vestita di bianco. Tra i due, prima degli interventi sul palco, c’è stato un lungo confronto, di oltre un quarto d’ora, descritto dai presenti come molto sereno e rilassato. "È stato molto emozionante", avrebbe detto Meloni dopo aver condiviso il palco dell’Auditorium della Conciliazione con il Pontefice.