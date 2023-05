Luca Barbareschi a ottobre in Rai? Prime conferme, schiaffo alla sinistra

13 maggio 2023 a

Luca Barbareschi potrebbe presto finire in Rai. A dispetto delle polemiche che lo hanno visto protagonista, l'attore e regista entra dalla porta principale di Viale Mazzini. È atteso per ottobre il suo arrivo su Rai 3, dove condurrà un programma tutto suo. Due puntate in seconda serata. Almeno per il momento. Stando a Repubblica, infatti, i due appuntamenti sarebbero un test per un format su misura l’anno prossimo. E pensare che solo qualche giorno fa Barbareschi è stato preso di mira dalle critiche. Il motivo? Alcune dichiarazioni.

"I miei figli cresciuti nelle università americane non hanno più senso dell’umorismo - ha spiegato sempre sulle colonne del quotidiano di Molinari -. Se dico 'guarda che migno**one' rispondono 'no, papà, è una ragazza che soffre' […] Ci sono centoventi gender che litigano tra loro. Siamo andati nella follia, ci sarà una reazione tra qualche anno e torneremo peggio di prima". La bufera si è però quando l'ex membro della Camera dei deputati ha espresso la sua opinione sui movimenti che hanno unito attrici e lavoratrici del mondo dello spettacolo nella denuncia di molestie e abusi.

"A me viene da ridere, perché alcune di queste non sono state molestate, o sono state approcciate malamente ma in maniera blanda, non cose brutte", ha detto senza mezzi termini in riferimento alle attrici che hanno denunciato molestie o violenze sessuali. "Alcune di queste andrebbero denunciate per come si sono presentate, sedendo a gambe larghe: 'Che film è questo?', chiedevano". E ancora: "Non ho avuto mai bisogno di fare trucchi per sco**re, una cosa del genere non è il mio stile. Ho detto: 'Amore, chiudi le gambe, ho visto che hai le mutande, o che non le hai, interessante, ma ora parliamo di lavoro'". Apriti cielo. Attrici e attori si sono presentati per protesta di fronte al suo teatro, l'Eliseo. Completamente nudi.