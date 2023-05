Cristina Scuccia? "Ci stanno provando in tutti i modi": sotto assedio, cosa rischia

14 maggio 2023 a

Pur tra qualche difficoltà, prosegue l'avventura di Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L'ex suora, infatti, dopo i primi giorni ha avuto una profonda crisi, tale che sembrava potesse anche ritirarsi. Per ora, la crisi pare rientrata.

Ma Cristina Scuccia resta uno dei personaggi più scrutati e spiati: la sua storia ovviamente incuriosisce. Inoltre, sono filtrate numerose indiscrezioni circa la sua sessualità, ossia che potrebbe avere una relazione con una donna, circostanza che per ora non ha confermato né smentito.

“Ma se Papa Francesco...": domanda a Cristina Scuccia, Luxuria fa calare il gelo

In tutto ciò c'è Mauro Coruzzi, in arte Platinette, il quale dedica all'ex suor Cristina la sua rubrica su Di Più. E rivela un particolare interessante: secondo lui, naufraghi e produzione dell'Isola dei famosi stanno cercando in tutti i modi di far rivelare alla Scuccia la vera ragione per cui ha abbandonato il velo. "Si tenta di far dire il vero motivo per cui ha abbandonato la tonaca", scrive Platinette. Cristina Scuccia, da par suo, per ora tace. Ma di rumors ne continuano a circolare parecchi. Tanto che Platinette conclude: "Voglio dall’ex Suor Cristina la verità sull’addio al velo!". L'appello cadrà nel vuoto? Non ci resta che attendere.