Verissimo, Paola-choc: "Avevo solo 8 anni", l'orrore subito dalla cantante

Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 13 maggio, ecco Paola e Chiara, il duo musicale ritrovato e fresco di partecipazione a Sanremo. Presentano il loro nuovo e attesissimo album, "Per sempre", album che segna il loro ritorno in tandem sulla scena musicale a distanza di 10 anni dalla separazione.

Le sorelle Iezzi non hanno parlato solo di musica, ma anche della loro vita privata, dell'infanzia. E di alcuni episodi terribili. In particolare Chiara ha raccontato cosa le è accaduto quando aveva soltanto 8 anni: fu vittima di una violenza subita da un ragazzino che di anni ne aveva 16.

"È successo in un campeggio. Non me lo aspettavo, ero al bar del campeggio e un bambino mi ha strattonata e io mi sono molto spaventata. Mi ha portata in un luogo appartato di questo campeggio e lo shock mi è rimasto per molto tempo", ha raccontato Paola. Un evento molto traumatico e che la ha a lungo influenzata: "Sono rimasta una timida, un introversa e penso anche a causa di questo", ha spiegato.

E ancora, sempre Chiara, ha rivelato di essere recentemente stata vittima di una violenza psicologica, che non ha raccontato nel dettaglio, e che però la ha spinta a sviluppare paure e fobie: "Ho vissuto un momento non facilissimo un anno e mezzo fa. Diciamo che è dipeso dagli attacchi di panico e dall’ansia che mi hanno accompagnata per diverso tempo. Questo mi ha portato ad entrare in terapia e a farmi aiutare", ha concluso il suo onesto e toccante racconto.