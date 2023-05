Fabio Fazio, addio alla Rai? "Non è stato un balilla": dalla Gruber, schiaffo alla sinistra

15 maggio 2023 a

a

a

La narrazione di Fabio Fazio fatto fuori dalla Rai per volontà di quei brutti e cattivi del centrodestra non trova riscontro in Luca Josi, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7. L’imprenditore nel settore comunicazione ha espresso dei dubbi sull’intera vicenda, con Fazio che ha raggiunto un accordo quadriennale con Discovery dopo il mancato rinnovo del contratto in viale Mazzini.

“Nessun vittimismo. Ma la politica...": Fazio fa il martire e si smentisce da solo

“Ci ho capito poco - ha ammesso Josi - perché l’amministratore delegato che ha gestito questa vicenda è Fuortes e non mi sembra un balilla, dato che è stato indicato dal governo Draghi, del quale la Meloni non faceva parte”. L’imprenditore ha inoltre sottolineato come dal punto di vista lavorativo ed economico a Fazio sia andata benissimo: “Ripara in Warner Bros che è un’entità di mercato forte. Mi sembra che abbia fatto la sua uscita con grande equilibrio all’interno della sua trasmissione”.

Una scomoda verità su Fabio Fazio: ecco perché è saltato il rinnovo del contratto

Secondo Josi il punto di tutta la questione è un altro, e non riguarda direttamente Fazio: “C’è un elefante nella cristalleria. Nel 2023 è ancora necessaria la politica, la presenza partitica e istituzionale all’interno della Rai? Qualcuno dovrebbe rinunciare all’opportunità e sparigliare le carte, dicendo che è il caso di cambiare: questa sarebbe una cosa positiva”.