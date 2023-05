Fabio Fazio, una scomoda verità: ecco perché è saltato il rinnovo del contratto

15 maggio 2023 a

Che tempo che fa è giunto al capolinea in Rai: Fabio Fazio è pronto a spostarsi su Nove, dopo aver raggiunto un accordo quadriennale con Discovery. TvBlog ha ricostruito gli ultimi mesi, svelando il momento in cui tutto è cambiato e l’addio di Fazio a viale Mazzini è diventato più di un semplice rumor. In vista della scadenza del contratto, prevista per la fine di giugno, il giornalista e la Rai hanno iniziato le interlocuzioni formali.

Le prospettive non sembravano così catastrofiche per un rinnovo, dato che Carlo Fuortes all’epoca (gennaio 2023) era ancora saldamente al comando. La trattativa non sarebbe però decollata anche a causa di una risoluzione approvata in una seduta del consiglio di amministrazione della Rai a inizio marzo, che apre una delicata questione di responsabilità fra gli organi di controllo e la gestione della tv pubblica. Un caso che, secondo TvBlog, ha bloccato anche il rinnovo di Fazio, che nel frattempo ha dato mandato al suo agente di portare avanti i colloqui con Discovery.

Il giornalista per i prossimi quattro anni sarà quindi impegnato su Nove: “Rifarà la domenica sera una nuova versione da Milano di Che tempo che fa - si legge su TvBlog - oltre ad avere a disposizione una sua struttura operativa per la confezione in Warner dei suoi programmi e di programmi affidati ad altri, magari destinati anche alla nuova piattaforma del gruppo in arrivo, Max”.