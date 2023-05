Claudia Gerini, spogliarello da Fiorello: Roma va in tilt

16 maggio 2023 a

Chi c'è sotto quel velo, circondata da ballerini e ballerine in deshabillé e dall'atteggiamento decisamentelascivo? Ma è Claudia Gerini, che con il suo balletto mattutino all'aperto mette a ferro e fuoco la "sua" Roma e soprattutto Viva Rai 2, ospite d'eccezione di Fiorello che assiste ammirato dal "glass" di vetro degli studi di via Asiago.

L'attrice di un film cult come Viaggi di nozze, ex musa di Gianni Boncompagni ai tempi di Non è la Rai e vecchia passione (in tutti i sensi, pare) di Carlo Verdone, 51 anni splendidamente portati, dopo pochi secondi si toglie il velo che ne copre le giunoniche fattezze e resta con un costumino intero nero e un paio di calze a rete che poco o nulla lasciano all'immaginazione.

"Ciao Claudia Gerini, ma che bello ragazzi, è un balletto tipico che si fa quest'ora alla mattina... Ci sono tre espressioni: bambini, mamme e papà...", commenta malizioso Fiorello una volta finita la performance, riferendosi evidentemente alla faccia estasiata di molti romani presenti. "Vieni vieni", invita la sua ospite, che non se lo fa ripetere due volte e si fionda in studio, senza rivestirsi. "Ah così?", sussurra "Fiore", anche lui forse sottilmente soddisfatto.