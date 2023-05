Fiorello, "epurati a fine puntata": la sfida ai nuovi vertici Rai

15 maggio 2023 a

L'addio di Fabio Fazio alla Rai arriva fino a Viva Rai 2. Fiorello, nella mattinata di lunedì 15 maggio, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. E tra il serio e il faceto, si sfoga: "Ora voglio ritardare la pubblicità, voglio vedere se mi epurano". E ancora, scherzando con Roberto Sergio, neo amministratore delegato della Rai: "Non si sa se saremo epurati alla fine di questa puntata".

Mostrando poi un cartellone con il volto di Fazio dove compare la scritta "Il tempo che faceva" (una battuta in riferimento al programma Che Tempo Che Fa), il comico torna sul caso: "Salutiamo Fabio Fazio, ciao ti vogliamo bene. Succede, è successo".

Infine, rivolgendosi a Biggio e a Casciari, dice: "Ragazzi io non voglio essere epurato, occhio a quello che dite. Già immagino la riunione dei vertici Rai: 'C'è uno bravo, che facciamo? Cacciamolo via. C'è uno che fa guadagnare la Rai, via. Ci sono quelli che dicono che il programma costava, ma funzionava... Amadeus? Ora a casa! Siate meno bravi e soprattutto non dite cose sconvenienti, perché io voglio rimanere qua in Rai". Insomma, la polemica non manca. L'addio di Fazio, che ora passa insieme a Luciana Littizzetto a Discovery, ha fatto discutere e non poco.