Mauro Corona, "Le motoseghe": umilia Totti e Blasi dalla Berlinguer

Roberto Tortora 17 maggio 2023 a

Quali sono i simboli dell’amore? C’è chi si fa tatuare il nome del proprio compagno/a sul cuore, chi tiene una foto nel portafogli, chi ancora indossa anelli e braccialetti regalati dal proprio partner. Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti, ha invece deciso di andare sul pratico. E ha deciso di indossare una felpa su cui si è fatta stampare il codice fiscale di Francesco Totti. Sì, avete capito bene. Il codice fiscale. Felpa nera con scritta gialla, per evidenziare ancor di più il messaggio. Il capo fa parte del brand romano "In case you didn't know who I am" che produce il modello con il codice fiscale e il marchio sul cappuccio (che significa "Nel caso non sapeste chi sono", letteralmente). E il Capitano è un fan della prima ora: la prima volta che ha indossato la felpa grigia con il codice fiscale risale infatti al 2018.

Alcuni fan dell’ex giocatore hanno ritenuto romantica la scelta stilistica, molti altri, invece, un po’ fuori luogo. Sui social si sono scatenati i commenti. Alcuni utenti hanno scritto: “Per caso ha anche quella con il codice iban?”, oppure “Cosa non farebbero le persone pur di apparire”, e ancora “Ma cos’è sta cafonata”. Di sicuro, è un modo per far parlare di sé e la coppia ormai non fa più niente per nascondersi, anzi, i due vengono visti allo stadio, per le vie di Roma, sotto casa di lei o di Totti.

L’immagine della felpa con il codice fiscale stride con la riservatezza e discrezione di Noemi, che è riuscita a conquistare anche i più scettici, anche a chi ha sempre creduto che l’amore del capitano con l’ex-moglie, Ilary Blasi, sarebbe durato in eterno. E che, invece, è deflagrato in una guerra dei Roses di borgata che ha colto l’attenzione di tutti. Anche di un estremista come lo scrittore Mauro Corona, che a CartaBianca su Rai 3 ha così commentato la rottura della coppia e la conseguente battaglia legale: "La separazione tra Totti e Ilary e la questione dei Rolex? Se mi separo io, mia moglie mi frega le motoseghe".