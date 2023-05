Mario Giordano, grosso guaio a Mediaset: "Il Comune chieda i danni"

19 maggio 2023 a

Belluno indignata. La città si scaglia contro Fuori dal Coro, la trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano. Qualche sera fa il programma ha dedicato uno spazio a Belluno descritta come città violenta e pericolosa. "Come cittadini ci sentiamo offesi - ha esordito l'imprenditrice Laura Olivotto - chiediamo se il sindaco e la giunta siano a conoscenza del servizio andato in onda l'altra sera. Chiediamo al primo cittadino di dissociarsi pubblicamente dai contenuti esposti chiedendo non solo una rettifica, ma anche i danni d'immagine".

La preoccupazione è quella di perdere turisti e dunque introiti. Quanto basta a far avanzare dai consiglieri comunali della minoranza una richiesta, quella che "il Comune chieda i danni" per un'immagine "che nulla avevano a che fare con la nostra città e da dati distorti strumentalmente per supportarle". Dello stesso parere Jacopo Massaro. L'ex sindaco passa all'attacco e se la prende con la nuova Giunta: "L'amore che tu hai per la città emerge dall'immagine che ne esce all'esterno, e questa è la Belluno che vien fuori dopo un anno di questa nuova amministrazione. Belluno città degradata? Questo è il frutto della nuova Giunta".

E ancora: "Eravamo nei primi posti nella graduatoria nazionale per una serie di servizi e di qualità della vita, ora siamo precipitati nelle posizioni di rincalzo, la Scampia del nord. L'unica cosa che hanno fatto è stata aumentare le tasse, tagliare le spese per la scuola, azzerare le politiche educative: ora mi aspetto che l'amministrazione sporga querela, chieda i danni e venga risarcita".