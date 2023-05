Nino Frassica gela Fazio: "Sai dove va Spalletti?"

22 maggio 2023 a

Anche a Che tempo che fa si è parlato dell’addio ormai imminente di Luciano Spalletti al Napoli. Marisa Laurito è l’unica al tavolo di Fabio Fazio a credere che possano esserci ancora possibilità per l’allenatore toscano, ma il padrone di casa si è detto convinto dell’addio. A un certo punto nella discussione è intervenuto Nino Frassica, che ha strappato una risata come al solito: “Spalletti? Va al nove”.

Un chiaro riferimento al fatto che Fazio sta per traslocare: dopo quasi 40 anni trascorsi a Viale Mazzini, il conduttore sta per lasciare la Rai e trasferirsi a Warner Bros. Ha infatti firmato un accordo blindato di quattro anni, che lo vedrà debuttare sul Nove già dal prossimo autunno. Luciana Littizzetto è già pronta a seguirlo in questa nuova avventura televisiva. L’addio era annunciato da settimane, ma quando si è concretizzato ha comunque colpito i telespettatori, dato che Fazio è uno dei volti più popolari del servizio pubblico.

“Il mio lavoro continuerà altrove - ha dichiarato nella scorsa puntata di Che tempo che fa - d'altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni. Me ne sono reso conto e quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove, che è quello che ho sempre fatto in questi 40 anni”.