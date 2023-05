"Quanto mi mancheranno...". Fabio Fazio di sasso: cala il gelo in studio

Roberto Tortora 22 maggio 2023 a

Che Tempo Che Fa volge al termine e la trentaduesima puntata, quella del 28 maggio 2023, sarà l’ultima trasmessa su Rai 3. Fabio Fazio tornerà poi il prossimo settembre su Nove – Discovery con il suo nuovo programma. Tra gli ultimi ospiti delle puntate di fine stagione c’è anche Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, con cui quest’anno celebra i 20 anni di carriera con un grande tour estivo per tutta l’Italia. Durante l’intervista con Fazio, però, il cantante leccese incappa in una gaffe. Mentre Fazio cerca le domande da fargli, perdendosi tra i fogli del suo copione sul tavolo, Sangiorgi esclama: “Ecco i fogli! Quanto mi mancheranno questi fogli, ecco mi mancherà tutto questo!”. La reazione sbigottita di Fabio Fazio è immediata: “Ma perché ti mancherà? Vieni altrove!”. Imbarazzato, il musicista replica: “Certo, verrò altrove…”, mettendosi una mano sulla fronte per far capire di aver detto una sciocchezza.

Per rimediare, la band salentina si è esibita in un medley dei propri successi nello studio di Che Tempo Che Fa. Per celebrare la ricorrenza, poi, il gruppo ha deciso di ripubblicare i primi tre Lp: “Poi andremo avanti con altre iniziative. La nostra è una storia che vogliamo raccontare – spiega Sangiorgi - si deve raccontare anche perché è una storia tutta italiana. Noi abbiamo cercato di accompagnarvi in questi ultimi venti anni", dice rivolto al pubblico, "ma in realtà siete voi che ci avete ridato tutto indietro accompagnandoci in un sogno che splende ancora di una luce incredibile”.

Artefice del successo dei Negramaro è sicuramente Caterina Caselli, anche lei presente da Fazio ed elogiata a lungo da Giuliano Sangiorgi: “Ci sentiamo anche di notte per farle ascoltare i brani al telefono. È stata una fortuna incontrare questo angelo”. La replica, emozionata, della Caselli: “Sono un gruppo che non si può definire, perché ognuno di loro ha una propria caratteristica. Il primo incontro con Sangiorgi? Venne Giuliano in ufficio, è entrato, si è seduto e ha cominciato a cantare ed era così intenso che ho capito subito che era un talento che mi saltava addosso”.